Kvaratskhelia è un sogno in Premier League: anche lo United l'ha messo nel mirino

La seconda stagione con la maglia del Napoli dimostrerà se tutte le cose viste in campo da Khvicha Kvaratskhelia saranno confermate.

Nel frattempo, però, il georgiano è già visto come un pezzo pregiato in Europa: e se in estate nessuna big europea si è fatta avanti, difficilmente tra un anno nessuno busserà alla porta del Napoli.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, alla lista di club che guarderanno con molto interesse la stagione di Kvaratskhelia si sarebbe aggiunto anche il Manchester United, alle prese con qualche guaio di troppo in rosa e con la probabile sostituzione di Antony nel reparto offensivo tra qualche mese. Anche il Liverpool seguirà con interesse il georgiano, obiettivo numero uno per Klopp in caso di partenza per Momo Salah.