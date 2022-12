Kvaratskhelia va all'Università: «A Napoli mi sento a casa»

Una mattinata speciale per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli che ha incontrato questa mattina gli studenti della Apple Academy di San Giovanni, polo dell'Università Federico II. «I napoletani vivono per il calcio, l’ho capito sin dal primo momento in cui sono la prima volta che ho giocato al Maradona mi sono sentito un vero calciatore professionista. Il vino georgiano? È fantastico, è meraviglioso come le nostre persone».

Al centro della curiosità degli studenti, la storia di Kvaratskhelia, ritrovatosi eroe quasi per caso dall'inizio di questa stagione: «È importante sempre lavorare a alto livello, la gente di Napoli pretende sempre tanto da noi. Ma li ringrazio, perché ci riservano sempre tanto amore» ha detto il georgiano all'evento organizzato da Cotec - Fondazione per l'innovazione. «La squadra? Senza il valore di tutti non andremo da nessuna parte. Georgiani e napoletani mettono sempre la famiglia al primo posto, anche per questo mi sento a casa qui».