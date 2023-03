Kvaratskhelia fa impazzire anche van Basten: «Non può essere vero»

Anche Marco van Basten si innamora di Khvicha Kvaratskhelia: l'ex cigno del Milan, tra le stelle assolute della storia del calcio, ha commentato Napoli-Atalanta per Ziggo Sport Voetbal in Olanda e ha sottolineato le qualità del georgiano di Spalletti: «Quando vedi questa sua azione, uno contro otto, pensi: non può essere vero. Poi fa l'ennesimo numero e va in gol» le parole entusiaste dell'ex milanista e campione d'Europa. Parole al miele anche per Min-Jae: «I difensori vengono notati meno ma lui è uno che viene dal Fenerbahce, un club importante, e sta dimostrando di avere massima affidabilità».

