Ultimo aggiornamento: 13:43

È uno dei nuovi pezzi pregiati della Serie A Andrea Cistana , difensore del Brescia che piace anche al. Dopo qualche apertura degli scorsi giorni da parte del difensore, ci ha pensato il suo agente Beppe Galli a chiarire la sua situazione: «È uno dei giovani italiani più interessanti, per lui è stato molto importante quest’anno giocare in una difesa a quattro a, chi lo prende fa un grandissimo affare».Ma, avverte l'agente ai microfoni di Radio Kiss Kiss,non può rischiare di interrompere il percorso di crescita cominciato in massima serie quest'anno. «A Napoli , almeno in questo momento, sarebbe il primo rincalzo dei titolari che ci sono già in azzurro. Gli consiglio, però, sempre diper poter crescere al meglio. Caratteristiche? Preferisce di base il sistema difensivo a tre ma un difensore deve essere completo».