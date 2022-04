Napoli, con il Genoa un importante pari: 1-1 nella sfida salvezza

Un pareggio sudato quanto voluto, e soprattutto importantissimo per la classifica. Il Napoli Primavera strappa in casa contro il Genoa un 1-1 in rimonta che può pesare tanto sull'economia della stagione e sul campionato nelle retrovie, con gli azzurri di Nicolo Frustalupi ancora in mezzo alla lotta per non retrocedere e salvati dal 18° gol stagionale di Ambrosino, direttamente da calcio di rigore, che ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite.

Ben giocato il primo tempo da entrambe le formazioni. Il Genoa meglio in apertura, poi gli azzurrini padroni di casa rischiano di trovare il gol del potenziale vantaggio. È una partita tirata perché ci si gioca la permanenza nella categoria, il Genoa è bravo a trovare il vantaggio in apertura di ripresa con il gol di Macca ma al 74' il rigore di Ambrosino riequilibra il risultato. Napoli a quota 40 punti insieme al Torino, a +1 su Milan, Verona e Empoli, a +3 ancora su Genoa e Lecce quando mancano ancora due gare al termine.