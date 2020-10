Una buona nuova in casa Callejon: lo spagnolo, ex calciatore del Napoli è da poche settimane all Fiorentina, diventerà nuovamente padre. A svelare la notizia sui social é stata direttamente Marta, compagna dell'esterno attualmente Viola.

LEGGI ANCHE Mertens chiede scusa a Maradona: «Ti ho superato ma tu sei il top»

Per Callejon sarà dunque il terzo - stavolta fiorentino - bebe dopo India e Aria, le due "napoletane" nate nel 2015 e 2016, negli anni dell'esperienza azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA