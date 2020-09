LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio ringraziare l’Inter Miami per lo sforzo economico, penso che sarà una bellissima esperienza per la mia vita». Così Gonzalo Higuain si presenta ufficialmente alla MLS in America, direttamente dal sito ufficiale del club della Florida che ha scommesso forte su di lui per questa stagione.«È quello che stavo cercando. Un nuovo campionato, una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui», ha continuato l'ex attaccante del Napoli e della. «Cercherò di trasmettere tutta l’esperienza acquisita in Europa e di aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, mi sento completo come giocatore. Sono motivato. Ho tutti gli strumenti necessari per avere successo. Questa è una squadra in costruzione, ma c’è già una buona base per raggiungere traguardi importanti».