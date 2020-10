Zinedine Machach entra nella storia della Eredivisie. Ma dalla parte sbagliata. L'ex centrocampista del Napoli, passato proprio qualche settimana fa dall'azzurro in Olanda, è stato protagonista dal vivo della più larga sconfitta mai registrata nel campionato olandese.

Il franco algerino era infatti partito titolare nel suo VVV Venlo contro l'Ajax, ma la squadra ospite era già 4-0 all'intervallo. Una vittoria allargatasi sempre di più nella ripresa - con Machach sostituito all'intervallo e il Venlo rimasto in 10 per l'espulsione di Kum al 52° - fino al 13-0 finale per l'Ajax che è un nuovo record.

