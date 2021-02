Ha lasciato il Cagliari per approdare al Crotone - sempre in prestito - almeno fino alla prossima estate e ha subito preso la scena. Adam Ounas è andato in gol ieri contro il Sassuolo, ma non è bastato ai calabresi per la vittoria. «Abbiamo iniziato bene. Loro hanno segnato e noi abbiamo risposto subito. Peccato per il risultato. Dobbiamo lavorare di più per andare avanti e salvarci. Ci crediamo, la classifica è molto stretta» ha detto l'algerino.

«Cerchiamo di fare più punti possibili e poi vediamo. Mi piace questa posizione in campo. Darò comunque il massimo in ogni caso» ha continuato Ounas ai microfoni di Sky Sport. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli ma l'algerino per ora non ci pensa: «Sono qui per aiutare la squadra e spero di continuare così. Futuro? Non lo so, per ora penso solo al Crotone».

