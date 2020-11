«Dovevamo affrontare tanti problemi stasera ma siamo arrivati pronti e carichi», queste le parole di Lorenzo Insigne, ancora una volta protagonista della nazionale, di cui è stato anche capitano. «È stata una grande prova di mentalità, abbiamo portato ancora una volta il nostro gioco. Questa maglia è importante, noi la rispettiamo e diamo il massimo ogni volta che la indossiamo».

«Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tattico, mi sta aiutando sempre a migliorare» ha detto Insigne a Rai Sport. «E qui lo staff di Mancini mi mette in condizione di dare il meglio. La condizione sta crescendo, a Napoli non sempre ho avuto vita facile ma è giusto perché i tifosi vogliono sempre tanto. Gattuso mi ha aiutato anche in questo, nel rapporto con la piazza».

