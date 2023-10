L'umiltà di Bellingham: «Al Maradona uno dei miei gol più belli ma Diego era un'altra cosa»

Jude Bellingham, nominato miglior giocatore nella vittoria del Real Madrid a Napoli, ha definito il gol che ha segnato al 'Maradona' uno dei suoi «più belli in assoluto, realizzato contro una grande squadra e in un grande stadio», respingendo però paragoni col fuoriclasse argentino: «Da quanto ho visto nei documentari, la qualità di Maradona era superiore alla mia - ha detto -. Io cerco solo di dare il mio contributo come Jude, non come Maradona. Negli stadi con atmosfere come questa è importante vincere e giocare bene».

«La cosa più importante è stata la vittoria e aver contribuito ad essa - ha aggiunto -.

Infine, ha elogiato il brasiliano Vinícius Junior, definendolo «probabilmente il migliore al mondo e uno dei compagni di squadra più talentuosi che abbia mai avuto»