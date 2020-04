LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivata quest'oggi sui canalil'attesissima quarta stagione de “La casa di carta”, serie Tv spagnola che ha avuto un successo mondiale negli ultimi anni. Una nuova stagione che ha fatto felici anche i calciatori del Napoli , pronti ad accendere la tv soprattutto in questo periodo complicato con gli azzurri in isolamento per l'emergenza coronavirus.Tanti quelli che si sono messi subito alla Tv, ma tra un episodio e l'altro è stato Nikola Maksimovic a postare la foto più simpatica: tutto ilnei panni della banda che ha reso famosa la serie Tv, con a capo ovviamente il professore gli azzurri pronti al prossimo colpo.