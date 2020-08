Inviato a Capri

Aurelio De Laurentiis ha battuto se stesso. 80 milioni per un calciatore non li aveva mai pagati il Napoli nella sua storia. Un investimento che tradisce la sua voglia di tornare in alto, dopo una stagione dove la sfida al Barcellona può regalare, dopo la Coppa Italia, un'altra grande gioia. Sono appena passate le ore 16 quando annuncia l'acquisto di Osimhen dalla sua villa di Capri.

De Laurentiis, che giocatore ha preso il Napoli?

«Un ragazzo che è un solista straordinario, ma capace come pochi di mettersi al servizio della squadra. È giovane e quindi non bisogna mettergli fretta. Ma è un attaccante moderno, che mi ha colpito per le sue domande non calcistiche».

Una operazione da record.

«Dico le cifre, lo abbiamo pagato 80 milioni, 70 milioni in cinque anni e poi un bonus di 10 milioni. Guadagnerà 4 milioni netti, quindi è un affare da circa 100 milioni di euro. È stata una intuizione di Giuntoli e Gattuso che ne sono rimasti stregati. Io mi fido di loro, li ho seguiti. Il bello che Giuntoli non ha fatto altro che ripetermi: questa estate prima vendiamo e poi compriamo...».

È stata una trattativa lunghissima.

«Noi seguivamo anche Azmoun e Jovic, tant'è che qui era venuto giorni fa anche Ramadani per parlare. Due giorni dopo l'incontro con Osimhen qui da me a Capri, mi chiama Giuntoli e mi fa c'è un problema, i due agenti belgi che hanno chiuso con noi non ci sono più, il fratello di Victor li ha mandati via. E abbiamo ricominciato da capo, però convinti che non avremmo perso il calciatore, anche perché con Gerard (Lopez, il patron del Lille ndr) i rapporti sono buonissimi. Ma compilare contratti del genere richiede tempo e pazienza».

Le ricorda un colpo del passato?

«Nessuno. Ogni acquisto è diverso. I più belli sono stati quelli di Cavani e Higuain, condotti in prima persona. Gli altri più collegiali: questo è stato voluto da Gattuso. Vedremo se nella nostra rosa di attaccanti bisognerà fare altro tenendo conto che arriva Petagna».

Ma c'è stato un momento in cui ha pensato a Immobile?

«Mi piace molto. Sono due punte diverse, ai tempi del Pescara volevo prendere lui e Verratti assieme a Insigne. Per prendere lui dovrei vendere due terzi dei big anche perché con il monte ingaggi siamo arrivati a 150 milioni».

È contento se batte il record di gol di Higuian stasera al San Paolo?

«Certo, anche perché è di Torre Annunziata. Ma sempre a patto che sia il Napoli a vincere la partita».

A proposito di attaccanti, Milik può andare alla Juventus?

«Certo. Io vendo a chiunque, anche alla Juventus. Non ho problemi. Aspetto le offerte per lui. Da quando lo conosco gli dico di allungare il contratto, mi guarda e non favella e allora bisogna prendere atto che andrà via. Senza fare sconti a nessuno, però. Altrimenti resta qui e si dovrà guadagnare la considerazione di Gattuso».

Sarri il suo scudetto lo ha vinto alla Juventus.

«Lui è nel mio cuore e sono contento per Agnelli. Sarri ha fatto tre anni belli a Napoli, ha stupito l'Europa. Dal punto di vista della gestione della sua professionalità, avrei ragionato in diverso modo. Restando con me avrebbe rischiato meno che altrove: al Chelsea non è rimasto e alla Juve non si sa cosa succederà. Gli dico sempre grazie: ognuno di noi fa degli errori, lui ne ha fatti due o tre, ma è un problema suo. Peccato, fosse rimasto con noi ci avrebbe aiutato a vincere lo scudetto, ma lui non se l'è sentita. Si sarà ha detto: Me ne vado e resto nella storia del Napoli, chi me lo fa fare di rischiare?. È andato altrove, ma non credo che sia trovato bene come a Napoli».

E come si trova con Gattuso?

«Rino è un uomo straordinario, in un momento di emergenza complicata come quella che abbiamo vissuto ha dato massimo. La squadra si è stretta attorno a lui, perché ha autorevolezza e personalità, ma sa accarezzare fuori dal campo chi, tra i calciatori, ha bisogno di una parola amica. E mi colpisce con la sua umiltà. Mi dice: Sai, Aurelio, solo quando fai l'allenatore capisci cose che da calciatore non avresti mai capito. Ed è una lezione vera: perché nella vita non si smette mai di imparare».



