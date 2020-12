Gli stadi chiusi al pubblico a causa della pandemia stanno dissanguando le casse dei club di calcio. Una stima parla di 370 milioni di euro persi in serie A. Si va dagli 80 milioni di potenziale perdita per la Juventus ai 3-5 milioni delle neopromosse. Il Napoli, secondo questa stima, perderebbe 17 milioni di introiti da stadi nell'ambito della stagione. Ed il dato è presto fatto perché su 18 partite di campionato dell'anno solare 2020 (25 compreso coppa e champions league), soltanto cinque sono state fatte in presenza di pubblico (due con 1.000 spettatori ammessi ma per la maggior parte invitati) ed il Napoli ha realizzato 160mila spettatori in Campionato divisi tra Inter, Fiorentina, Lecce e Torino e 39mila nelle due in Coppa Italia contro Perugia e Lazio. Totale 244.584 spettatori e 7.823.011 di incasso per solo 8 partite su 25. Curiosità che nell'annus horribilis del Napoli, arriva la partita da record, quel Napoli-Barcellona, ottavi di Champions League che ha fatto registrare 4 milioni di incassi per 44mila spettatori. Secondo dato più alto di sempre dopo gli ottavi di Champions con il Real Madrid che nel 2017 portò 56.000 spettatori al San Paolo per 4,5 milioni di incasso. E pensare che gia il 2019 era stato l'anno solare peggiore per il Napoli di De Laurentiis in fatto di incassi e spettatori: 665.821 presenze in 24 partite (incasso 15,6 milioni), 17 di campionato (In 46mila per la Juve, 25mila per l'Inter), 1 di Coppa Italia (Sassuolo), 3 di Europa League (Zurigo, Salisburgo, Arsenal) e 3 di Champions (Liverpool, Salisburgo, Genk). Il top è irraggiungibile. Parliamo del 2011, con 1,2 milioni di spettatori e 30,5 milioni di incasso. Seguito dal 2017 con 1,1 milioni di spettatori e 28,2 milioni di incasso. La lunga cavalcata del 2011 cominciò con il botto. Oltre 60.000 (60.486) per Napoli-Juventus, record d’incasso in campionato di allora con i due milioni di euro superati di un soffio (2.077.581). Anche la chiusura del campionato a maggio 2011 con l’Inter fu scoppiettante. Ci si giocava la Champions e al San Paolo arrivà la folla delle grandi occasioni: 57.400 spettatori per 1.671.159 euro di incasso. E che dire del 2017 con le sfide al Real Madrid (4,4 milioni per 56mila spettatori) e City (2,3 milioni per 44mila spettatori). Ora il dato 2020 con 244.584 spettatori e 7.823.011 di incasso per solo 8 partite su 25 con gli spettatori. Ma quando potranno ritornare gli spettatori? Una stima parla di marzo. Se la stima è corretta il 7 si giocherà Napoli-Bologna, ed il 3 aprile Napoli-Crotone. Virus permettendo.

Ultimo aggiornamento: 21:36

