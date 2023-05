La prima volta a Capri di Mathias Olivera per uno scorcio vacanziero

La prima volta a Capri di Mathias Olivera. Il giocatore uruguaiano ha voluto visitare l’isola azzurra alla vigilia dell’ultima partita di campionato che ha visto il Napoli trionfare e vincere il terzo scudetto della sua storia calcistica. Il difensore azzurro che non aveva mai visto Capri ha espresso il desiderio ad alcuni amici che si è realizzato questa mattina quando è sceso sul porto di Marina Grande dove ad aspettarlo c’era l’assessore alle politiche giovanili del comune di Capri, Salvatore Ciuccio, che si è trasformato in cicerone e ha fatto conoscere al calciatore le bellezze naturali dell’isola.

A bordo di un taxi scoperto Olivera e i suoi amici guidati dall’assessore Ciuccio sono arrivati sin dove Capri diventa pedonale per raggiungere il salotto del mondo, far conoscere a Olivera e ad i suoi ospiti le stradine del centro storico e quelle griffate dello shopping di lusso, via Vittorio Emanuele e via Camerelle. Poi il gruppetto, che resterà questa notte a Capri, si è fermato nel Grand Hotel Quisisana accolto dal General Manager Adalberto Cuomo che ha dato loro il benvenuto in hotel augurando un piacevole soggiorno sull’isola.

Il blitz vacanziero di Olivera non è sfuggito ai tifosi del Napoli che lo hanno fermato lungo la breve passeggiata per una stretta di mano e fare i complimenti per la vittoria dello scudetto.