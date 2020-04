LEGGI ANCHE

«Haydi arkadaşlar! Sizinle beraberiz» (Forza ragazzi siamo con voi). Arriva daun abbraccio virtuale con, la. Dal giovane Napoli club di una metropoli di venti milioni di abitanti, paragonabile a New York, Londra o Parigi, dove nei ristoranti è facile sentir parlare spagnolo, francese, inglese, italiano, così come il turco. Un club nato nel 2018 ma rilanciato all'inizio della primavera e le cui attività sono state bloccate dal Covid 19. Non la passione per il Napoli. «A Istanbul - racconta Andrea Leo, portavoce del club - ci sono tremila italiani, tantissimi napoletani. Siamo nati adel 2018, ma ci siamo affiliati all'Associazione Italiana Napoli Club all'inizio della pandemia».Da qui la decisione di fermare tutto, anche se le attività continuano sui social e con le riunioni virtuali. I soci fondatori sono un melting pot dell'eccellenza napoletana all'estero. C'è chi lavora al consolato, chi ha un ristorante, chi è chef, chi è, come Leo diproprietario di una azienda componentistica per elettrodomestici. Una di quelle che hanno resistito al lockdown perché il governo l'ha ritenuta indispensabile. «All'inizio eravamo in nove: Mario Imparato, Agostino Noviello, Andrea Leo, Aniello (Nello) Croce, Salvatore Cannetiello, Salvatore Gravina, Andrea Scarpa, Gianfranco Sacchetti, Claudio Chinali. Ora siamo più di ottanta quando, per affiliarci ci hanno chiesto un minimo di 50 persone». Un insieme di professionalità, tutte eccellenti, a testimoniare l'eccellenza napoletana nel mondo. «Siamo cresciuti in modo esponenziale. È bastato mettere un messagio sulla paginaper scovare napoletani e non solo, dappertutto. Per noi il calcio è prima tutto goliardia e passione. In occasione dal match con lalo abbiamo seguito insieme alternando, sulle sedie. una maglia bianconera ad una azzurra». Ma il Covid -19 ha fermato tutto.«Non ci sono le condizioni per continuare ora anche e soprattutto per rispetto ai morti italiani e tusrchi. Possiamo solo dimostrare solidarietà ai nostri fratelli. Anche qui in Turchia la situazione è pesante, ma passerà. I turchi sono molto simili ai napoletani: calorosi, affettuosi, altruisti. Io vivo qui da sei anni con mia moglie musulmana e due bambine entrambe battezzate e mi trovo benissimo». Aè saltato il ritorno in Italia: «Avevamo già i biglietti per saggiare la pastiera di mammà e i casatielli. Purtroppo siamo rimasti a Istanbul. Capodanno in famiglia e sui social con i membri del club. Quanto ai dolci di Pasqua, pastiera e casatielli, l'invito è di venire a mangiarli con noi. I nostri chef sono all'opera e non mancheranno sulle nostre tavole».