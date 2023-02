La storia della tartaruga "Osimhen": salvata e chiamata come Victor

Sembrava spacciata, ora invece si chiama Osimhen. È la storia di una tartaruga - esemplare di Caretta Caretta dal peso di oltre 80 kg - che era rimasta impigliata in una rete da pesca a Salerno ed è stata salvata da alcuni volontari dell'Area marina protetta Punta Campanella. Dopo il salvataggio, alla tartaruga è stato dato il nome di Osimhen, come il grande bomber del Napoli di Spalletti. L'esemplare - che ora è già in ottime condizioni - è stato trasportato al Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, nella provincia di Napoli.