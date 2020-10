Una storia d'amore, quella tra Napoli e Maradona, che dura ancora oggi a tanti anni di distanza. In prossimità del suo sessantesimo compleanno, che sarà festeggiato il prossimo 30 di ottobre, la Tv Svizzera ha voluto raccontare il legame tra la città ed il suo campione con una troupe che ha girato in lungo e largo Napoli attraversandone i vicoli e le piazze, i luoghi segreti e quelli più conosciuti che svelano la storia del Pibe. «E' incredibile come a tanti anni di distanza la presenza di Maradona ancora si senta in questa città. Tra la gente, i bambini, anche chi non lo ha conosciuto. Partendo dalla Svizzera tutto sembra difficile nell'organizzazione. Poi si arriva a Napoli e diventa tutto semplice. Gli ostacoli della preparazione sembra non ci siano più ed abbiamo raccontato una storia d'amore bellissima»le parole di Stephane Rinaldi inviato per la Champions League di Radio Télévision Suisse. Il documentario (Xavier Ruiz regista, Frederic Sohlbank cameraman, Otto Cavadini operatore fonico) andrà in onda a fine ottobre per Sport Dimanche e sul sito rtssport@ch. La troupe ginevrina si è interrogata sul legame tra i tifosi del Napoli ed il Napoli, attraverso le interviste a calciatori del passato, all'ex presidente Corrado Ferlaino, a semplici tifosi ed a tutti quelli che abbiano in qualche modo avuto a che fare con Maradona. Non sono mancate le riprese in piazzetta Nilo dove si trova il bar con l'altarino dedicato a Maradona, i Quartieri Spagnoli dove per primo è stato dipinto un murales avendo l'argentino come protagonista. Ma gli interrogativi sono anche sul rapporto con il Napoli di oggi, l'odio-amore dei tifosi nei confronti della società attuale ritenuta troppo distaccata dalla città. Ed una convinzione: Victor Osimhen? "c'est magnifique". Parola di chi lo ha visto al Lille per un anno intero.

