A casa sua, in Belgio, le temperature di questo autunno napoletano sono roba estiva. È naturale, quindi, che Kat Kerkhofs ne approfitti per un bagno sotto casa. La moglie di Dries Mertens, all'indomani del gol del belga al Milan, ha pubblicato via social le sue foto a mare di questa mattina, 23 novembre, una delle tante giornate assolate di questo autunno che regala ai napoletani ancora dolci temperature. Lady Mertens si è tuffata direttamente da una delle spiagge di Posillipo, a pochi passi da casa: «Mammia mia, Napoli, che bellezza».

LEGGI ANCHE Napoli-Milan, Politano guarda avanti: «La stagione è ancora lunga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA