Lady Zielinski, prove di rinnovo? «Napoli è meravigliosa»

«Non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno quando siamo arrivati, ma Napoli è un posto meraviglioso». Queste le parole di Laura Slowiak, compagna di Piotr Zielinski che vive la città da sempre, da quanto il centrocampista è arrivato in azzurro: «Penso che questa sia la nostra più grande avventura nella vita. Per tutto quello che ci è successo qui e tutte le persone meravigliose che ci circondano, su cui possiamo sempre contare».

Una lunga intervista a Dobry TVN che fa riflettere anche in chiave mercato: Zielinski, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e le manovre per il rinnovo potrebbero essere complicate. «Quando vedi le partite allo stadio, vai in tribuna, senti l'adrenalina. Sono sempre molto orgogliosa quando Piotr gioca una super partita» ha raccontato lady Zielinski «E nostro figlio Maks è meraviglioso. Ci ha inondato di amore, siamo molto felici».