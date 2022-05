Lavezzi, la Coppa dieci anni dopo: «Tra i giorni migliori della mia vita»

Dieci anni più tardi: il 20 maggio 2012 il Napoli di Walter Mazzarri batteva la Juventus allo Stadio Olimpico vincendo la 4a Coppa Italia della storia del club, il primo trofeo dell'era De Laurentiis. In campo Cavani, Cannavaro, Hamsik, soprattutto Ezequiel Lavezzi, l'argentino che ha ricordato quel successo lontano ormai nel tempo ma non nella memoria: «20 maggio 2012 Uno dei giorni migliori della mia vita. Ricordo indimenticabile» ha scritto sui social il Pocho, che poi lasciò l'azzurro per trasferirsi al Psg.