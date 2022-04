È andato via da Napoli ormai dieci anni fa, eppure il legame tra la città azzurra e Ezequiel Lavezzi non si è mai spezzato. A dimostrarlo, tutte le reazioni dei tifosi napoletani in queste ore in rete, un'onda azzurra d'amore per il Pocho che sui social ha mandato un messaggio agli azzurri: «Napoli nel cuore» il messaggio dell'argentino che ha ormai appeso le scarpette al chiodo.