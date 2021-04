Lavezzi, in Italia solo con il Napoli: «Magari tornerò per la partita d'addio»

«Tornare in Italia? Avrei potuto, ma non ho mai accettato perché ho giocato a Napoli e il popolo napoletano non meritava che io andassi altrove». Così parlò Ezequiel Lavezzi, il Pocho argentino che torna a parlare dopo tanto tempo ai microfoni di Sky Sport. «De Laurentiis non mi ha mai richiamato, ma i momenti vissuti a Napoli sono unici. Voglio bene alla città, ai napoletani, ho un ricordo stupendo perché sono stato felice. Avrei voluto fare lì una partita d’addio, ma senza tifosi non ha senso: magari ci proveremo quando tutto sarà finito».

«Sono sempre stato sincero coi tifosi, non credo si siano sentiti traditi» ha continuato Lavezzi. «Da giovane ero complicato, ringrazio Reja che seppe gestirmi bene. Maradona? I paragoni erano solo per la nazionalità, lui è stato il calcio, ma io ho sempre dato il massimo per la squadra. Il Psg? De Laurentiis mi chiese se fosse meglio Napoli o Parigi: risposi Napoli, ma avevo un figlio piccolo e volevo vivere con lui serenamente. L’Inter? C’è stato qualcosa, ma scelsi di andare in Cina».