La nuova stazione della Cumana dedicata alla storia del calcio ha fatto breccia nel cuore dei napoletani ma anche in quello di campioni ed ex campioni azzurri ora raffigurati sulle pareti. Tra questi anche Ezequiel Lavezzi, l'ex calciatore del Napoli che ha ringraziato per questo omaggio a distanza di tanti anni: «Il vostro affetto non potrà mai ripagarlo, ma posso ringraziarvi» ha scritto il Pocho dal suo account Instagram.

