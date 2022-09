Lavezzi a Marechiaro prima del ritorno allo stadio

Ezequiel Lavezzi detto il Pocho, azzurro dal 2007 al 2012, si prepara per il debutto da telecronista in occasione di Napoli-Liverpool al Maradona. È stato scelto da Prime Video per commentare le gare degli azzurri. E, prima del ritorno a Fuorigrotta in altra veste, è stato nel suo ristorante preferito insieme agli amici Joseph Capriati, dj internazionale, e Giancarlo Picariello: sulla terrazza del Giardino di Cicciotto a Marechiaro è stato accolto dai proprietari Gianluca e Vincenzo Capuano.