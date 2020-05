LEGGI ANCHE

Ha lasciatoda ormai otto lunghi anni, maresterà per sempre un po' napoletano. L'ex argentino azzurro, che ha vissuto a Napoli anni importanti, ha voluto ricordare la sua esperienza napoletana su Instagram in un giorno particolare, quello in cui si ricorda la primavinta nell'eraa Roma contro la Juventus.«Sono passati otto anni dalla mia ultima partita con una squadra in cui sono stato molto felice» - ha scritto il Pocho pubblicando una foto della notte di trionfo all'Olimpico - «Grazie sempre, vi amo». Nelle scorse ore, l'argentino aveva anche pubblicato su Instagram alcune note di «Je so pazzo», la canzone diche ha conosciuto proprio negli anni azzurri, testimoniando ancora la vicinanza alla città.