Simone Inzaghi ha parlato del match di domani contro il Napoli in conferenza. L'allenatore della Lazio non ha voluto parlare della sua situazione contrattuale soffermandosi sulla sfida contro gli azzurri. «Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato come giusto che sia il cammino in campionato. Ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo fatto in questi anni» ha detto in conferenza.

«La squadra ha voglia di fare bene. Stiamo subendo di più ma è un discorso di squadra, perché i difensori sono rimasti gli stessi. L'anno scorso eravamo una delle miglior difese della Serie A. Sarebbe importantissimo vincere domani, tra noi c'è grande spirito di rivalsa. Domani dovrà essere un nuovo inizio, sappiamo che un punto tra Verona e Benevento è poco. Ho parlato in serenità con Lotito dopo la Champions e dopo il Benevento. Adesso siamo concentrati su Napoli e Milan, poi vedremo. Tra me e lui c'è un rapporto che va oltre il calcio, lavoriamo insieme da 16 anni».

