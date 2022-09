Lazio-Napoli 1-2: Kim e super Kvara ribaltano Sarri, azzurri primi col Milan

Il Napoli si ritrova. Dopo i due passaggi a vuoto con Fiorentina e Lecce gli azzurri sanno alzare la testa con una vittoria di carattere: vanno sotto sul campo della Lazio e con pazienza e qualità si prendono i tre punti.

Sarri resta ancora a secco contro la sua ex squadra da quando è diventato allenatore dei biancocelesti, mentre gongola Spalletti che ritorna al 4-3-3 e ai sui fedelissimi. Le scelte pagano anche se il Napoli ci mette un po’ a svegliarsi. Kim giganteggia, nella sua area di rigore e in quella avversaria, mentre Kvara si conferma cecchino quasi infallibile. E può sorridere anche Osimhen che non segna ma nella ripresa fa la differenza. Decisivo l’ingresso di Politano che letteralmente apra in due la difesa della Lazio con strappi e accelerazioni da fuoriclasse.

Gli azzurri soffrono solo nel primo quarto d'ora, quando la Lazio passa con Zaccagni. Poi è quasi del tutto un monologo della squadra di Spalletti, bravo anche nella gestione dei cambi. Raspadori si conferma jolly tuttofare e va a prendere il posto in campo di Kvara da esterno sinistro, mentre Elmas torna al primo amore, quello da trequartista.

Lazio (4-3-3)

94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni.

A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 11 Cancellieri, 15 Casale, 18 Romero, 26 Radu, 34 Gila, 88 Basic. All. Sarri.

Napoli (4-3-3)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim Min-Jae, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 17 Olivera, 18 Simeone, 21 Politano, 23 Zerbin, 55 Ostigard, 59 Zanoli, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.