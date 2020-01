La vittoria del Milan a Cagliari apre la 19esima giornata di Serie A, ultima del girone di andata. Big match all'Olimpico di Roma, dove Lazio e Napoli si sfidano con obiettivi e ambizioni diverse.

La Lazio inizia attaccando, il Napoli prova a imbastire l'azione già dai piedi di Ospina. I biancocelesti sono molto alti, col centrocampo in pressione. Ma gli azzurri in maglia verde militare non stanno a guardare. Si trovano però davanti a un Olimpico infuocato, eccitato da nove vittorie consecutive, dalla vittoria della Supercoppa e dai festeggiamenti per i 120 anni di storia. All'8' Milik ha una buona palla in area ma viene murato in angolo dalla difesa laziale. Al 10' Allan va alla conclusione da fuori ma non va. Brividi per Immobile che si libera in area ma Rui ci mette una pezza.

LAZIO (3-5-2)

1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 21 Caicedo, 17 Immobile. All. Inzaghi

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 7 Berisha, 11 Correa, 15 Bastos, 22 Jony, 28 Anderson, 32 Cataldi, 34 Adekanye, 48 Silva. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7

Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 27 Karnezis, 15 Daniele, 13 Luperto, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 62 Tonelli, 70 Gaetano. All. Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

