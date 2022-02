Lazio-Napoli, l'elenco dei convocati: anche Lobotka parte per Roma

Un volto nuovo in più rispetto alla sfida di giovedì scorso contro il Barcellona. Come confermato anche in conferenza stampa da Luciano Spalletti, torna tra i convocati Stanislav Lobotka in vista del match di domani contro la Lazio: «Ma non credo parta dall’inizio, lo valuteremo con calma anche domani insieme allo staff medico» ha spiegato il toscano. Ancora diversi gli indisponibili: Tuanzebe e Malcuit in difesa, Anguissa in mediana e Lozano in avanti.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.