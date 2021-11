Napoli, Fabian miglior marcatore d'Europa da fuori area

Nessuno come Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli ha illuminato anche questa sera contro la Lazio siglando il gol che è valso il poker finale, ma soprattutto - secondo i dati riportati da Ota Italia - é il giocatore che ha segnato piú gol da fuori area nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, un dato record per il suo quarto gol in campionato.

