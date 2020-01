È il giorno di Gattuso. All'indomani del suo 42esimo compleanno, e alla vigilia di Lazio-Napoli, l'allenatore azzurro torna a parlare da Castel Volturno.



«Dobbiamo avere continuità e continuare sulla strada vista con l’Inter, quella che piace a me. La Lazio fa bene da diversi mesi, esprime un buon calcio anche se all’inizio ha avuto qualche difficoltà. Potrebbe essere un esempio per noi», esordisce Ringhio. E difende Meret a spada tratta: «Alex ha fatto un errore lunedì, ma hanno sbagliato anche altri. Qua non c’è nessuna esclusione, domani deciderò chi giocherà, ho tre portieri validi e valuterò ogni partita».

Ma cosa chiede Gattuso al Napoli? «Alla squadra chiedo serenità, i numeri della nostra crescita sono confortanti ma non siamo tranquilli. Io non regalo niente a nessuno e questa squadra ha entusiasmo nonostante qualche rammarico di troppo. Le problematiche interne di cui parlate non le vedo».

Testa alla Lazio, allora: «La Lazio non è solo Immobile, hanno una squadra forte così come l’aveva l’Inter. Dobbiamo essere bravi a giocare sui loro difetti. Sto cominciando a vedere qualcosa in questa squadra. Koulibaly? Ha lavorato per tre giorni molto bene, ieri ha fatto una risonanza e ha ancora qualche problema. Non possiamo rischiarlo ora, anche se è importantissimo per noi».

Niente Koulibaly, dunque. E niente Mertens: «Dries torna martedì, è ancora in Belgio con il suo fisioterapista e sta seguendo il programma previsto». Fuori causa anche l'ultimo arrivato Demme: «Non è ancora un nostro calciatore, speriamo lo sia presto e poi ne parliamo. È capitano da anni del Lipsia primo in campionato, ha tanta esperienza. Mi piace? Tanti calciatori mi piacciono».

Le chiavi del centrocampo, allora, saranno ancora una volta di Fabian Ruiz: «È un calciatore molto forte, sappiamo che ha dei problemi in quella posizione centrale ma con l’Inter ha fatto bene a tratti. Se gli chiediamo di stravolgere il suo gioco serve tempo. Per questo stiamo cercando di completare la mediana per avere più scelte, così si alzeranno anche i livelli degli allenamenti». Ed Elmas? «Ppuò diventare molto forte, lo credo davvero, ma ha poca esperienza e in questo momento ha difficoltà. Le sue caratteristiche sono ben delineate, dobbiamo lavorare molto con lui. La squadra non l’ho trovata male fisicamente ma sto chiedendo ai calciatori qualcosa di diverso rispetto ad Ancelotti».

