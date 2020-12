Seconda sconfitta di fila dopo il ko di Milano contro l'Inter. E questa sera a Rino Gattuso e al Napoli non resta neppure la prestazione. «Un passo indietro rispetto a tante altre partite fatte. Non siamo stati noi stasera» ha detto subito Gigi Riccio, che sostituisce Gattuso ai microfoni di Sky Sport. «Siamo stati lenti e prevedibili dando una mano alla Lazio nella creazione».

«Siamo dispiaciuti perché abbiamo perso uno scontro diretto in malo modo, ma non facciamo drammi perché sappiamo di non essere questi» ha continuato Riccio. «Lozano ha preso un brutto colpo alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave. Stasera volevamo sfruttare la qualità di Fabian e Zielinski in mezzo al campo ma eravamo troppo lenti. Ci aspettiamo di più da questa squadra e vogliamo di più: non ci siamo riusciti stasera ma lo pretenderemo dalla prossima partita. Gol di Immobile? Marusic era solo al cross, potevamo marcare meglio Immobile ma tutto è partito dal troppo spazio lasciato».

