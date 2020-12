Il Napoli va in ritiro. Lo ha deciso Rino Gattuso al termine della sconfitta con la Lazio. Mentre il suo vice Gigi Riccio prendeva il suo posto in sala stampa, Gattuso parlava alla squadra e al termine del suo intervento ha deciso che da questa sera per due giorni il Napoli sarà in ritiro. La location scelta dovrebbe essere l'hotel Britannique. Mercoledi ultimo impegno del 2020 con il Torino. È evidente che Gattuso ha voluto dare una scossa alla squadra dopo la prestazione senza mordente con la Lazio.

De Laurentiis ha accolto favorevolmente la decisione di Gattuso e la società ha ufficializzato tutto attraverso i suoi canali ufficiali: «Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino».

