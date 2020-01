LEGGI ANCHE

Ildi Rino Gattuso si lecca le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri sera al. Gli azzurri si sono ritrovati questa mattina al sole di Castel Volturno, scarico in palestra per chi ieri era in campo mentre tutti gli altri si sono allenati sui campi del Centro tecnico.Niente allenamento per, l'algerino non si è allenato per uno stato influenzale. Terapie perche continua il suo processo di recupero, mentre ha svolto lavoro personalizzato. Recuperare il difensore azzurro, assente anche ieri contro l'Inter, sarà l'obiettivo principale dello staff diprima della gara contro la Lazio del prossimo sabato.