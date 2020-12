Altra brutta notizia per il Napoli potrebbe essere lo stop di Hirving Lozano, il messicano uscito anzitempo dal match contro la Lazio in campionato. «Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell'Olimpico, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra» si legge dal comunicato condiviso dal Napoli attraverso il suo sito ufficiale. Per Koulibaly, invece, un risentimento al quadricipite sinistro.

Lo stop del messicano - che è stato subito trasportato per accertamenti a Villa Stuart dopo la sostitutzione - verrà rivalutato nelle prossime ore in attesa di capire i tempi di recupero. Il suo infortunio si aggiunge a quelli di Osimhen e Mertens in attacco, entrambi assenti stasera all'Olimpico. Contro il Torino mercoledì, però, potrà rientrare Lorenzo Insigne dalla squalifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA