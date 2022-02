Lazio-Napoli, il derby di Giordano: «Sarrismo lontano, Spalletti ce la fa»

Cruijff del bomber di Trastevere disse: «È l'unico, tra i tanti eredi che mi hanno affibbiato, in cui mi sono veramente riconosciuto». Maradona, invece, lo definì «il più sudamericano tra quelli nati in Italia». Bruno Giordano aspetta Lazio-Napoli sapendo bene che non è per lui una partita normale. Non lo è mai stata. C'è tutta una vita che gli scorre davanti.

Cosa è stata la Lazio per lei?

«La mia seconda casa. E lì ho...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati