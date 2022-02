Napoli, Spalletti ritrova Lobotka: Tuanzebe e Anguissa in palestra

Una pedina importante potrebbe tornare domani a disposizione contro la Lazio. Nell'allenamento mattutino, infatti, Luciano Spalletti ritrova Stanislav Lobotka: come informato dal sito ufficiale del club azzurro, il centrocampista slovacco ha svolto lavoro con la squadra e personalizzato in campo. C'è attesa per capire se rientrerà in extremis tra i convocati azzurri.

Convocati che saranno diramati tra poche ore, quando la squadra partirà per Roma dove è attesa domani sera dalla sfida alla Lazio. Non ci saranno Tuanzebe e Anguissa, entrambi hanno svolto lavoro in palestra. Personalizzato in campo per Lozano. Terapie per Malcuit.