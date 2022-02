Lazio-Napoli, Spalletti per il riscatto: «Brutta figura con il Barcellona»

Due giorni dopo la sconfitta di coppa con il Barcellona, Luciano Spalletti torna a parlare alla vigilia del match con la Lazio.

La sconfitta di coppa

«C’è delusione perché con il Barcellona non siamo stati all’altezza di noi stessi, e questa cosa mi dà fastidio. Abbiamo un’identità, il nostro gioco ci ha dato delle soddisfazione ma non può prescindere dalla nostra qualità: se la qualità viene meno è come un boomerang che ci torna addosso e possiamo fare brutte figure».

Il riscatto in campionato

«Conosciamo le difficoltà e sappiamo anche che le risposte le abbiamo dentro. Tutto dipende ancora da noi. Abbiamo perso delle energie ma vedo ancora tante fonti misteriose in squadra che possono darci soluzioni. Andiamo a giocare con fiducia, abbiamo una chance che ci dobbiamo giocare».

La classifica

«Vedo una bella bagarre, può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti con anime forti. So che daremo tutto: stamattina ho visto la squadra, sa che ora dobbiamo correre a perdifiato».

La reazione della squadra

«Abbiamo staccato la spina? Assolutamente no, sono io il generatore di corrente e sono ancora acceso. Quei due gol iniziali con il Barcellona ci hanno messo in difficoltà: lo schema su calcio d’angolo l’ho chiesto io alla squadra. Sicuramente abbiamo speso tanto ma non abbiamo staccato la spina. Siamo di fronte a una partita che può darci tanto, dobbiamo affrontarla da Napoli, da squadra forte a testa alta».

Le condizioni fisiche

«Osimhen sta molto meglio rispetto alle ultime partite. Lobotka lo portiamo con noi a Roma, ma non credo parta dall’inizio, oggi si è allenato con la squadra e anche in parte da solo. Lo valuteremo con calma anche domani insieme allo staff medico. Ho parlato stamattina con Lozano, si sente molto meglio con la spalla mentre Anguissa ha bisogno ancora di un po’ di giorni nella prossima settimana».

Il bilancio stagionale

«Non posso cambiare opinione da una domenica all’altra: la mia valutazione generale del nostro percorso mi fa pensare che meritiamo fiducia, ma non dobbiamo smettere di lottare anche quando tutto ci risulta difficile.

Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di regalare una felicità indimenticabile ai nostri tifosi. Siamo a un bivio: dobbiamo scegliere se essere dimenticati o restare nella testa di tutti come degli eroi».

La sfida a Sarri

«Giocare contro Sarri? Lui ha fatto giocare il Napoli come nessuno, per quelli che c’erano il ricordo tornerà in superficie. Ma ora è un avversario e la Lazio sa giocare un ottimo calcio, dobbiamo essere una squadra vera e non possiamo nasconderci. Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, alle nostre spalle gli avversari sono vicini. Dobbiamo vincere più partite possibili e restare agganciati al treno in vetta».

La guerra in Ucraina

«Non conosco le cause che hanno portato a questa situazione drammatica, ma nessun motivo può essere valido per costringere delle persone a diventare profughi schiacciati dalle bombe. Non c’è mai un motivo per fare la guerra, la vita delle persone va tutelata».