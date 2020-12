Dov'era rimasto? A quel palo della porta dell'Inter colpito mercoledì scorso al Meazza, minuto 91, ultime battute di una partita maledetta per il Napoli, ingiustamente persa, a prescindere dal netto rigore provocato da Ospina. Andrea Petagna era entrato al 17' per sostituire l'infortunato Dries Mertens e continuerà lui a giocare da prima punta, almeno finché non vi sarà la piena disponibilità di Victor Osimhen, che ha disputato l'ultima gara in azzurro l'8 novembre (gol da 3 punti a Bologna), e del campione belga. Quello contro la Lazio - e contro Pepe Reina, portiere napoletano d'adozione - è un importante appuntamento per l'ex attaccante della Spal. Ha voglia di dimostrare a Gattuso che non è un attaccante di scorta, utile quando c'è da fare il turnover o in caso di infortunio, in questo caso doppio. Vorrebbe essere preso in considerazione come titolare e lo ha detto anche in una delle rare interviste concesse da quando è a Napoli. «È l'obiettivo di tutti i giocatori, lavoro per quello, con il massimo rispetto per i compagni e le scelte del tecnico».

Petagna è stato uno dei primi acquisti per la stagione 2020-2021. De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli lo presero a gennaio, lasciandolo a Ferrara fino alla fine del campionato. La stagione napoletana è partita a rilento, a causa del Coronavirus contratto durante la vacanza in Sardegna. Andrea si è sottoposto a una rigida dieta, perdendo dieci chili, per farsi trovare al massimo da un tecnico esigente come Gattuso. Che domenica scorsa, quando ha segnato il gol della vittoria contro la Sampdoria (era entrato in campo nella ripresa), lo ha stretto in un forte abbraccio. Il migliore complimento possibile per l'attaccante che si prepara a guidare una prima linea gioco forza nuova, con Lozano e Politano, perché è anche assente Insigne.

Possibile a centrocampo il rientro di Fabian, escluso dalla partita contro l'Inter, al fianco di Bakayoko. In difesa, Maksimovic al fianco di Koulibaly, gli esterni saranno Di Lorenzo e Rui perché non vi sono alternative. Gattuso, comunque, non è orientato ad effettuare un turnover massiccio, anche se terrà in considerazione l'ultimo impegno dell'anno solare, quello di mercoledì 23 contro il Torino allo Stadio Maradona. La Lazio è in un momento critico - si è qualificata agli ottavi Champions, però ha perso le due ultime gare di campionato all'Olimpico ed è a sei punti dal quarto posto - e il Napoli cercherà di piazzare il colpo. Con Petagna, magari.

