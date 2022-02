Napoli, è la rivincita degli azzurri: «La volevamo e l'abbiamo ottenuta»

È la notte più bella per il Napoli di Luciano Spalletti che si prende la sua rivincita e batte la Lazio all'ultimo minuto. Tra i protagonisti del match anche il capitano Lorenzo Insigne: «La volevamo e l’abbiamo ottenuta!!!

Grande squadra, grande gruppo» ha scritto l'azzurro sui social dopo il match. «Una vittoria importantissima, cercata e voluta con core e cazzimma» gli fa eco Giovanni Di Lorenzo.

«La forza di una squadra è nella sua capacità di reazione. Bellissimo vincere così. E questa vittoria è speciale» ha scritto ai tifosi Matteo Politano, ieri nuovamente titolare in campo. Parole al miele anche per Kalidou Koulibaly: «Una vittoria meravigliosa!» e Juan Jesus, subentrato nel finale: «Grande carattere e grande vittoria. Complimenti ai miei compagni. Il nostro lavoro ci ha portato fino a qui. Ma questo non deve essere un punto di arrivo, ma la base di partenza!!!! Jamm Ja!!!!»