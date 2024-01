Una nuova chance. Poco importa che sia per mancanza di alternative. Giacomo Raspadori proverà comunque a rispondere presente, gettndosi alle spalle un ultimo periodo in cui non è stato determinante come avrebbe voluto e come si aspettava Walter Mazzarri. Domenica all'Olimpico contro la Lazio del comandante Sarri toccherà a lui mettersi sulel spalle il tridente atipico del Napoli. Con Osimhen in coppa d'Africa e Simeone squalificato, del resto non ci sono alternative. Jack sarà il riferimento offensivo del nuovo/vecchio Napoli di Walterone. A conti fatti, come detto, la scelta è obbligata. Ma Mazzarri ha dimostrato di puntare tanto su Raspadpori anche quando non aveva gli uomini contati e c'era il ballottaggio con il Cholito. Fatta eccezione per la parentesi di Supercoppa e per il derby con la Salernitana al Maradona, infatti, l'ex Sassuolo è sempre partito in pole position nelle scelte del tecnico di San Vincenzo. Poi, però, complice un calo personale – ed anche di squadra (culminato nella trasferta di Torino) – le rotazioni sono cambiate così come le gerarchie e Jack si è ritrovato a partire dalla panchina. AllOlimpico, l'attaccante avrà la possibilità di ribaltare nuovamente le cose.

APPROFONDIMENTI Napoli-Inter in otto meme: con un Rapuano così in forma era impossibile vincerla Il silenzio stampa non vale sui social: «Abbiamo dato tutto, siamo orgogliosi» Osimhen via da Napoli, De Laurentiis aspetta l'offerta da 120 milioni

L'anno scorso è stato l'uomo dell'ultimo minuto. O meglio, degli ultimi minuti. All'inizio di questa tormentata stagione pure stava confermando la tendenza. Provvidenziale in avvio di campionato e, sopratutto, in Champions. Il golden gol a Berlino il 24 ottobre scorso contro l'Union mise l'ipoteca sul discorso qualificazione agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Un colpo d'incontro, un piattone sinistro che sbancò l'Olympiastadion regalando tre punti pesantissimi al Napoli allora guidato da Rudi Garcia. A Marassi in campionato contro il Genoa diede il la alla rimonta azzurra. Subentrato ad Anguissa al Ferraris, il suo sinistro dal limite dell'area bucò i guantoni di Martinez, dimezzando il doppio svantaggio contro il Grifone. Non solo. Poi due gol di fila altrettanto pesanti: quello del pareggio con il Milan al Maradona su punizione e la rete che sbloccò il derby all'Arechi con la Salernitana. Prima ancora due assist, a Lecce e a Verona. L'anno scorso Raspadori ha segnato con il contagocce in campionato: appena due reti per lui in una stagione trionfale. Ma sono stati gol pesantissimi: non solo perché hanno portato in dote il bottino pieno, non solo perché entrambi sono arrivati al tramonto delle rispettive partite e per questo ancora più belli, ma anche perché sono stati determinanti in momenti fondamentali per non dire decisivi della stagione. Prima la rete con lo Spezia al Maradona all'89’ con il risultato incollato sul pari. Poi la stoccata vincente in casa della Juventus – stavolta al 90’ - che di fatto consegnò lo scudetto al Napoli di Spalletti. In Champions l'anno scorso, invece, si è iscritto per quattro volte nel tabellino dei marcatori. Insomma, raspadori ha il Jackpot nel dna ed ora non resrta che calarlo nella città eterna.