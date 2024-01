La rosa è sbriciolata, uscire indenne dal campo della Lazio è una impresa. Ma Walter Mazzarri non cede, ne ha parlato anche alla squadra: «Anche così possiamo vincere con la Lazio». Paradossalmente, i problemi possono dare maggiori stimoli. Anche se, pochi dubbi, il bicchiere è molto più che mezzo vuoto. E poco importa se dirlo non evita la depressione. È l’ennesimo cambio del piano di battaglia per Walter.

Al cospetto del 4-3-3 della Lazio: punta a un 3-5-2 con Politano che verrà accentrato alle spalle o vicino all’unica punta, Raspadori. Chiaro, è uno schieramento inedito negli uomini e nel sistema di gioco. Ma il Napoli non può e non deve dimenticare di essere campione d’Italia. Conosce le insidie della Lazio, ricorda anche le ultime due sconfitte in casa rimediate da Sarri. Ma la squadra ha anche voglia di riscattare la delusione della finale di Supercoppa.

Secondo i piani, Mario Rui va verso l'esclusione, anche perché ha ancora dei piccoli problemi fisici. A questo punto, Mazzarri potrebbe iniziare con la Lazio, proprio come ha concluso a Riad con l'Inter, ovvero con Ostigard centrale e con Mazzocchi e Di Lorenzo spostati sulla mediana a cinque. Dove sono previsti i rientri di Zielinski e Demme.