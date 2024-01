E poi non rimase nessuno, tranne Zielinski, Ostigard e Demme ovvero i tre reietti costretti a essere resuscitati come dei Lazzaro dell'era moderna, nella gara di questa sera all'Olimpico. Contro la Lazio i tre emarginati del gruppo avranno il compito di guidare alla riscossa il Napoli di Mazzarri, travolto da una emergenza di cui, a memoria, non c'è traccia. Mai come stavolta, il povero Walterone avrebbe mille ragioni per piagnucolare ed elencare il suo proverbiale rosario di alibi e scuse. Tant'è, non servirebbe a nulla: certo, contro l'ex comandante Sarri, il Napoli si presenta travolto da eventi imprevedibili e una moria biblica. E con il tecnico di San Vincenzo che si prepara a una gara con propensione all'umiltà e alla grandi sofferenze. D'altronde, provateci voi a inseguire uno straccio di bellezza, con Raspadori e Politano unici superstiti della grande armata d'attacco che un anno fa travolgeva la serie A e l'Europa. Certo, da stasera «arrivano i nostri» ma considerare Dendoncker, Traoré e Ngonge già dei rinforzi pronti all'uso (e persino all'altezza della situazione) è davvero una esagerazione. In ogni caso, il match di questa sera è di importanza notevole, perché l'Atalanta ha vinto e il mini-torneo che porta in dono il quarto posto e la qualificazione alla Superchampions del prossimo anno, non prevede la sconfitta in uno scontro-diretto.

Nessuno si tira indietro. Anche se il loro destino è segnato. Zielinski e Demme andranno via in estate e Ostigard già la prossima settimana rischia di fare le valigie nel caso in cui l'affare Perez improvvisamente non salti. Eppure, sono loro quelli che devono provare a salvare la baracca, quelli a cui aggrapparsi nel pomeriggio romano. Mazzarri e Pondrelli hanno iniziato a muovere qualcosa, nella psiche friabile degli azzurri. Ce n'era bisogno, anche se gli ultimi giorni, visti i problemi, è come una traversata nella tempesta: il tecnico sente la fiducia intorno a lui di Aurelio De Laurentiis (che pure fino alla Salernitana qualche dubbio lo aveva) e sta trasmettendo alla squadra le sue sicurezze. In una situazione simile, mettere Mazzarri sotto esame sarebbe davvero ingiusto e illogico. La squadra, in Supercoppa, non è apparsa in panne ma è a decisamente a mezzo servizio. Ma Mazzarri ha il compito di normalizzare anche questa emergenza e avrà già in mente le parole e i gesti da usare, per non far pesare il momento nero. A lui gli occhi, dunque. Magari basterà.

I pezzi volano a terra uno dopo l'altro e con quello che resta bisogna arrangiarsi e, possibilmente, tentare la scalata. Mica facile, ma non ci sono alternative: Mazzarri ha negli ultimi giorni testato a ripetizione lo schieramento del finale con l'Inter, con Ostigard come terzo centrale. E spostando Di Lorenzo come quinto a destra e dalla parte opposta Mazzocchi nella mediana a cinque. Dunque, va verso l'esclusione Mario Rui che ha ancora un problema al piede. E a centrocampo, eccoli i riservisti, quelli che erano nell'angolo. A Demme e Zielinski l'allenatore del Napoli ha voluto parlare a lungo, nel corso di due faccia a faccia separati. Ha cercato chiarezza e una risposta dai loro volti: «Siete pronti a dare una mano?». Ma certo che lo sono: Demme lo ha già dimostrato e il polacco ha otto anni con la maglia addosso che possono anche dargli la forza per mettere alle spalle la rottura con il club sul fronte del rinnovo. Andrà via a zero a fine stagione ma fino ad allora non vuole fare la comparsa. Vuole esserci. La rosa è sbriciolata, uscire indenne dal campo della Lazio è una impresa. Vista così, pare davvero di essere di fronte a K2 difficile da scalare, scivoloso, senza appigli. Ma Walter Mazzarri non cede, ne ha parlato anche alla squadra: «Anche così possiamo vincere con la Lazio». Paradossalmente, i problemi possono dare maggiori stimoli. Anche se, pochi dubbi, il bicchiere è molto più che mezzo vuoto. E poco importa se dirlo non evita la depressione. È l'ennesimo cambio del piano di battaglia per Walter. Al cospetto del 4-3-3 della Lazio: punta a un 3-5-2 con Politano che verrà accentrato alle spalle o vicino all'unica punta, Raspadori. Chiaro, è uno schieramento inedito negli uomini e nel sistema di gioco. Ma il Napoli non può e non deve dimenticare di essere campione d'Italia. Conosce le insidie della Lazio, ricorda anche le ultime due sconfitte in casa rimediate da Sarri. Ma la squadra ha anche voglia di riscattare la delusione della finale di Supercoppa.