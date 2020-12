Due sconfitte di fila fuori casa, diverse tra loro perché diverso è stato il Napoli. Brillante e sfortunato sul campo dell'Inter, inesistente su quello della Lazio, che all'Olimpico aveva incassato due ko consecutivi prima di imbattersi negli azzurri. Il problema non è stato rappresentato solo dall'emergenza in attacco, dove non c'erano Insigne (squalificato), Mertens e Osimhen (infortunati). Slegata e sotto ritmo la squadra, lontanissima parente di quella che aveva saputo miscelare intelligenza tattica e aggressività al Meazza. È da settimane che il Napoli procede tra alti e bassi e Gattuso non ha saputo porre rimedio. La discontinuità di prestazioni, anche all'interno della stessa partita, è un grave limite per la squadra che ha mezzi e ambizioni ma che non riesce ad esprimersi su livelli costanti: è inaffidabile. L'assenza di Insigne ha fatto venire meno quella fantasia e quelle giocate che avrebbero potuto mettere in difficoltà la difesa laziale, che non ha sofferto l'indisponibilità in extremis di Acerbi proprio perché neanche sfiorata dalle punte azzurre.

L'approccio alla sfida con la Lazio è stato completamente errato. Di questo atteggiamento molle, come lo ha definito lo stesso Gattuso urlando dalla panchina, ha subito approfittato la Lazio colpendo con Immobile dopo nove minuti. Bello lo stacco di Ciro, su cui non ha fatto schermo Maksimovic. L'azione ha ricordato quella della rete di Ibrahimovic al San Paolo: Marusic, come l'esterno del Milan allora, libero di crossare dal lato sinistro perché Di Lorenzo era fuori posizione. Il Napoli non è stato in grado di imbastire una degna reazione, dominato a centrocampo e impreciso in attacco, con il solo Lozano a lottare e a rendersi pericoloso. Petagna si è impegnato ma un attaccante deve farsi rispettare in area, spaventare l'avversario, e lui non ne è stato capace. Troppi passaggi sbagliati, fiato corto e palla mossa con estrema lentezza. Per l'ex Reina, lo spagnolo dal cuore napoletano, una serata di assoluta tranquillità.

Le sostituzioni decise da Gattuso a inizio ripresa non hanno inciso perché è arrivato il colpo del ko di Luis Alberto, in un'azione che è partita da un errato rinvio di Rui, poi sostituito da Ghoulam perché è costretto a giocare sempre - e la fatica si nota nelle sue prestazioni - dopo la malattia di Hysaj, perché il direttore sportivo Giuntoli non ha ingaggiato un altro esterno sinistro in estate. Anche nel caso del raddoppio, fuori posizione Di Lorenzo, l'altro laterale che non può tirare il fiato. Messo così, con le ruote sgonfie, il Napoli aveva poche possibilità di riaprire la partita: sono sfumate quando a venti minuti dalla fine si è fermato Lozano per infortunio. Sarebbe un bel guaio se il messicano, finora il più in forma degli azzurri, dovesse saltare più di qualche gara considerando che Mertens e Osimhen sono a curarsi in Belgio e indicazioni sui loro rientri non ve ne sono. Dalle missioni al Meazza e all'Olimpico il Napoli rientra con zero punti in tasca - contro le big, solo le vittorie su Atalanta e Roma - e questo ha inciso sulla classifica, perché gli azzurri si trovano per un punto fuori dalla zona Champions. È quel punto che potrebbe essere restituito domani dal Collegio di garanzia dello Sport dopo la discussione del ricorso presso il Coni, ma è fondamentale che Gattuso risolva problemi che si trascinano da troppo tempo: il Napoli a corrente alternata rischia di non essere protagonista in questa stagione e non basta qualche scatto di orgoglio.

La penultima giornata dell'anno solare ha confermato la leadership delle milanesi. Il Milan è tornato alla vittoria dopo due pareggi sul campo del Sassuolo e Leao è entrato nella storia della serie A segnando dopo sei secondi. Funziona perfettamente la macchina di Pioli e De Zerbi, il tecnico degli avversari, ha spiegato qual è il segreto: «La grande autostima dei rossoneri». E così si può andare anche oltre un'assenza di grande importanza come quella di Ibrahimovic. Avanza a picoli passi ma avanza l'Inter, che dopo l'eliminazione dalla Champions ha conquistato tre vittorie consecutive e si è messa a una lunghezza del Milan. Subito dopo, ecco la Juve. Sembra che comincino a quadrare i conti di Pirlo, tuttavia la differenza la fa sempre CR7, con la doppietta di Parma arrivato a 12 reti in nove partite. Frenata della Roma a Bergamo, dove l'Atalanta ha vinto con una clamorosa rimonta (da 0-1 a 4-1) e si è consumato l'ultimo atto della vicenda Gomez: questo duello lo ha vinto Gasperini.

