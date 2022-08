Lazio-Napoli, settore ospiti ridotto: la trasferta a Roma costa 40 euro

Saranno solo 2800 i biglietti che da domani saranno a disposizione per i tifosi del Napoli in vista della sfida in casa della Lazio, il prossimo 3 settembre. Come da indicazione delle autorità, il settore ospiti sarà ridotto per la gara dell'Olimpico contro l'ex Sarri.

Il costo di un singolo tagliando è di 40 € e, per il Settore Ospiti, è prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età. I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2018 accedono allo stadio gratuitamente e senza tagliando. I biglietti del Settore Ospiti, saranno messi in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 31 agosto fino alle ore 19:00 di venerdi 2 settembre