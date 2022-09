Lazio-Napoli, Spalletti applaude: «Una partita fatta con qualità»

«Siamo sulla strada giusta, la squadra è in condizione». Luciano Spalletti applaude il Napoli vincente a Roma e guarda il bicchiere mezzo pieno. «Ogni tanto ci perdiamo in banalità, se no potremmo fare ancora meglio. Squadra unita e corta, che ha pressato sempre, che ha costruito sempre con grande qualità»

«Kim e Kvara? C'è una squadra che segue i nostri acquisti» racconta Spalletti a Sky Sport. Ora la Champions: «Sarà un'esperienza importantissima per tutti, spero la affrontino con la convinzione giusta e nella maniera corretta: con la convinzione di essere forti, che possono misurarsi con qualsiasi squadra. Sono convinco che abbiano la personalità giusta per i top players».