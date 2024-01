Lazio-Napoli, Traoré ancora out: ecco quando sarà convocato

Dopo l'allenamento odierno a Castel Volturno, il Napoli di Walter Mazzarri parte per Roma. Domani la gara all'Olimpico contro la Lazio dove l'allenatore toscano potrà vedere all'opera già tre dei quattro acquisti fin qui completati dal club: Mazzocchi, Ngonge e soprattutto Dendoncker sono stati infatti insariti nell'elenco dei convoati azzurri per la sfida ai biancocelesti.

Resta invece ancora out Hamed Traoré: il centrocampista ivoriano non è ancora in forma e, come specificato dal Napoli attraverso i canali ufficiali del club, anche questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in campo, continuando a seguire un programma di riatletizzazione.

Con il lavoro svolto in questi giorni dallo staff medico azzurro, il neo centrocampista napoletano potrebbe essere convocato dalla prossima settimana, per la sfida interna contro il Verona.