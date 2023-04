Lecce-Napoli, post e meme social: «Ora vogliamo rivedere la fame in Champions»

«Siamo a -4 dal traguardo», esultano sul web i napoletani. Quattro come le gare da vincere prima di poter matematicamente festeggiare quel trofeo che manca a Napoli da ben 33 anni. La gara di Lecce era davvero importante dopo la débâcle col Milan e gli azzurri non hanno mancato all’appuntamento con la vittoria. «Eppure si parla ancora dell’unico vero passo falso della stagione», notano in tanti. Perché non è stata la prima sconfitta in campionato, ma è sicuramente stata l’unica gara in cui il Napoli ha dimostrato, in fondo, di essere umano e di poter sbagliare. Senza perseverare, chiaramente, come ha prontamente dimostrato.

Il successo con i pugliesi non ha tuttavia fatto rivedere il Napoli nella sua forma migliore, ma c’è stata la concretezza necessaria per far tornare la serenità all’ambiente. Serenità che comunque per alcuni tifosi non esiste vista l’ancora attuale protesta contro De Laurentiis. «Ha dell’incredibile sentire tifosi che dicono parolacce al presidente primo in classifica e ai quarti di Champions», prendono in giro dal resto dell’Italia. Ma nonostante l’ambiente, in campo stavolta la squadra ha fatto il suo dovere. Di Lorenzo su tutti ha fatto brillare gli occhi dei tifosi facendo dimenticare le défaillance della partita precedente: «Non potevamo desiderare un capitano migliore»; «Non si parla mai abbastanza di questo ragazzo che ha una continuità spaventosa in termini di qualità e quantità, oltre a essere un ragazzo d’oro sotto tutti gli aspetti», commentano sui social. Gol e un salvataggio che vale una doppietta per il numero 22 azzurro che fa inorgoglire la piazza.

Una match a tratti combattuto dopo il pareggio momentaneo degli avversari. Poi l’asfissiante attacco dei ragazzi di Spalletti fino all’autogol di Falcone ha riportato almeno per ora la capolista a +19 dalla seconda, in attesa di Lazio-Juventus. «Checché ne dicano per esaltare le altre, il Napoli ha distrutto il campionato con la sua superiorità». Perché effettivamente guardando la classifica delle scorse stagioni, alla 29esima giornata i punteggi delle squadre seconde e terze in classifica erano più o meno simili. È il Napoli che quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario. «E con tre italiane in Champions non si dica che erano scarse le altre squadre», sottolinea ancora qualcuno.

E a proposito di italiane in Champions, il pensiero va sempre là: «Molti stanno parlando della superiorità del Milan, che in Europa ci butteranno fuori… ma hanno capito o no che al Maradona gli azzurri non sono scesi in campo?», è il pensiero dei più ottimisti mentre molti danno comunque per favoriti i rossoneri. E in questo dibattito mentre i milanisti sottolineano lo 0-4 ottenuto, i napoletani fanno notare il +22 in classifica per zittire tutti. «E poi, fateci caso: 3 squadre in campionato hanno vinto con la squadra di Spalletti, tutte e 3 dopo non sono riuscite a vincere con avversari di bassa classifica. Sarà che si spremono così tanto per fare una buona prestazione con il Napoli che poi sono distrutti nelle gare successive», è la logica deduzione dei tifosi dopo il pareggio di San Siro con l’Empoli. «I rossoneri sono ancora scossi per la vittoria dello scudetto ottenuta la scorsa settimana al Maradona», affondano ironicamente altri.

Ma ora, mentre i milanisti si crogiolano nel ricordo di quella scorsa gara, i napoletani si proiettano al futuro: sicuramente mercoledì a San Siro si aspetta uno dei momenti più emozionanti della stagione, perché dopo lo storico accesso ai quarti e i successi in campionato dove si è raggiunta anche la settima vittoria di fila in trasferta, c’è una possibilità concreta di arrivare in semifinale. Dipenderà tutto dalla doppia sfida col Milan: a guardare quella già fatta in Serie A sarebbe passata la squadra di Pioli, la il sapore della Champions può cambiare le carte in tavola.