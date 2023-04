Lecce-Napoli, probabili formazioni: Spalletti ritrova solo Bereszynski

Scende il numero dei calciatori del Napoli presenti nell'infermeria azzurra in questi giorni. Come riportato dal club attraverso il sito ufficiale, infatti, Bartosz Bereszynski ha svolto l'intera seduta in gruppo questa mattina con i compagni: il terzino polacco, che aveva saltato la sfida di domenica al Milan, sarà disponibile quindi venerdì contro il Lecce in trasferta.

Dubbi restano invece ancora per gli altri due calciatori infortunati: per Mathias Olivera, questa mattina a Castel Volturno, terapie e lavoro in piscina dopo la lombalgia che l'ha tenuto fuori domenica. Spalletti continua a dover rinunciare anche a Victor Osimhen: oggi ancora terapie per l'attaccante azzurro che spera di recuperare per la doppia sfida Champions al Milan.